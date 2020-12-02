Только после вмешательства прокуратуры в Муроме сделали пешеходные переходы у школ

Сотрудники муромской прокуратуры выявили нарушения на перекрестках дорог в Муроме, которые ведут в четыре школы. Ни на одном не было пешеходных переходов.

- Проверочными мероприятиями установлено, что на перекрестках автомобильных дорог в районе Детской художественной школы им. И.С. Куликова, средней общеобразовательной школы № 13, средней общеобразовательной школы № 19 и средней общеобразовательной школы № 19 отсутствует дорожная разметка «Пешеходный переход». В этой связи городской прокуратурой муниципальное бюджетной учреждение округа Муром «Дорожное хозяйство» внесено представление, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

После вмешательства прокуратуры на перекрестки нанесли дорожную разметку, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.