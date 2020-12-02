Нетрезвый гусевчанин угнал машину и съехал в прорубь

Происшествие случилось еще в марте этого года. В полицию обратился житель деревни, который рассказал об угоне его авто. Через несколько дней машину обнаружили в проруби озера - недалеко от места угона.

По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, по подозрению был задержан 20-летний житель Гусь-Хрустального. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал машину, чтобы добраться до соседнего населенного пункта. Не справившись с управлением, парень стал съезжать в озеро. На ходу он выпрыгнул из салона, после чего покинул место.

Было возбуждено уголовное дело за угон. Расследование завершено, материалы направлены в суд.