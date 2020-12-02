Во Владимире умерла ветеран Великой Отечественной войны, блокадница Клавдия Сосновая

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30 ноября ушла из жизни Клавдия Ивановна Сосновая – ветеран Великой Отечественной войны, блокадница. В 1977 – 1993 гг. она работала диспетчером учебного управления Владимирского политехнического института ВлГУ, затем вышла на пенсию.

Ей было 12 лет, когда началась Великая Отечественная война. Во время блокады Ленинграда Клавдия Ивановна работала в госпиталях: ухаживала за ранеными, писала под диктовку письма, убирала в палатах, стирала бинты. Вечерами дежурила в парадных и на крышах домов, тушила зажигательные бомбы.

При доме пионеров была организована хореографическая студия, в которой стала заниматься и Клавдия Сосновая. Коллектив выступал с концертами в воинских частях, на кораблях, в госпиталях и даже после прорыва блокады участвовал в олимпиаде художественной самодеятельности в Ленинграде в 1943 г.

30 ноября 1943 г. в школе № 423 Кронштадта ей в числе других подростков вручили медаль «За оборону Ленинграда». Также она была награждена юбилейными медалями, медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».