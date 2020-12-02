В центре Владимира появится "ретрокаток"

Первые дни декабря обещают быть морозными, а значит можно заливать каток. По традиции, покататься на коньках можно будет в парке Липки. В этом году владимирцев ждет сюрприз - оформлено "ледовое поле" будет необычно.

- Что было символом Нового года в СССР? Для детей - мандарины и сладости, для взрослых - "Голубой огонек". Но абсолютно для всех главным новогодним развлечением было катание на коньках! Этой зимой мы окунемся в советскую новогоднюю атмосферу на "Ретрокатке"! Мы хотим передать вам то чувство праздника, которое было у наших родителей, бабушек и дедушек, - сообщили в официальной группе Вконтакте "Каток в центре Владимира".

Дату открытия "Ретрокатка" назовут в ближайшее время.