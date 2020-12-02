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Происшествия

Молодую мать из Владимира будут судить из-за травмы ее ребенка

Малыш упал с дивана, когда мама вышла из комнаты
Полина Немчинова
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Двадцатитрехлетнюю жительницу Владимира обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности. Как установило следствие, в октябре прошлого года мать семимесячного ребенка у себя дома оставила сына без присмотра в комнате. Пока мамы не было рядом, малыш упал с дивана и ударился головой о деревянный пол. В результате ребенок получил тяжелые травмы: закрытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга легкой степени и перелома правой теменной кости. Молодая мама вину признала, но ее все равно ждет суд. Ей грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей, который могут заменить исправительными работами, ограничением свободы либо арестом.

Криминал