Молодую мать из Владимира будут судить из-за травмы ее ребенка

Двадцатитрехлетнюю жительницу Владимира обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности. Как установило следствие, в октябре прошлого года мать семимесячного ребенка у себя дома оставила сына без присмотра в комнате. Пока мамы не было рядом, малыш упал с дивана и ударился головой о деревянный пол. В результате ребенок получил тяжелые травмы: закрытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга легкой степени и перелома правой теменной кости. Молодая мама вину признала, но ее все равно ждет суд. Ей грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей, который могут заменить исправительными работами, ограничением свободы либо арестом.