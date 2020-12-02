В Ковров привезли просроченную щуку, а в Гусь-Хрустальный – сосиски с истекшим сроком годности

В Ковровский магазин поступило девять килограмм охлажденной потрушенной щуки, сроки годности которой истекли. Несмотря на это, одно предприятие отправило продукцию, а сотрудники магазина приняли продукцию и погасило ветеринарно-сопроводительные документы. За нарушение ветеринарно-санитарных правил двух юрлиц ждет административная ответственность. А в конце ноября в магазин индивидуального предпринимателя в Гусь-Хрустальном поступило почти восемь килограмм сосисок, срок годности которых истек две недели назад. В отношении предпринимателя также составлен протокол об административном правонарушении.