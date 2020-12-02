Владимирская научная библиотека теперь работает круглосуточно и без выходных

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Владимирская научная библиотека будет работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Это стало возможно, благодаря новой станции возврата книг.

- Вы больше не зависите от нашего графика работы и можете вернуть книги в любой день и время. Даже ночью. Кроме того, если у вас нет настроения и вы не хотели бы ни с кем общаться, можно просто сдать или продлить книги, а также посмотреть свой формуляр с помощью станции или распечатать список всех книг, которые находятся на руках, - рассказали в библиотеке.

Попасть в зону самообслуживания, когда библиотека закрыта, можно по новому читательскому билету. Обменять старый билет на новый можно бесплатно в любой удобный день согласно графику работы библиотеки.

Инструкция по пользованию станции размещена на сайте библиотеки.