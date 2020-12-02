В Муроме пассажирка выпала из такси и погибла

Житель Мурома в августе 2017 года неофициально работал в такси «33 регион». Получив очередной заказ, он приехал на место и стал забирать троих пассажиров. Одна из женщин стала садиться сзади на правое сиденье, но таксист не дождался, пока она сядет и закроет дверь, а стартанул раньше. В результате пассажирка выпала из ехавшего автомобиля и ударилась затылком о бордюр. Горожанка получила серьезные повреждения, попала в больницу, но врачи оказались бессильны – через несколько недель она умерла. Сам водитель вину так и не признал: он настаивал, что не начинал движение на автомобиле до момента посадки пассажиров. Но суд все равно признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека, и отправил в колонию-поселение на два с половиной года, запретив на такой же срок управлять транспортом. Он обжаловал приговор, но областной суд оставил его без изменений.