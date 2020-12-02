Во Владимирской области более пяти тысяч детей заболели гриппом и ОРВИ за неделю

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области, за последнюю неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 10 074 человека с признаками ОРВИ и гриппа, среди них 5 487 детей. Чаще болеют взрослые: пороговый уровень заболеваемости в области превышен на 15,2%, в возрастной группе от 7-14 лет на 1,6% и в возрастной категории от 15 лет и старше на 92,8%. Больше, чем в среднем по региону, болеют в пяти районах, в том числе в Юрьев-Польском и Гусь-Хрустальном, а также во Владимире. В областной столице за неделю к врачам обратилось 3990 горожан, среди них большинство детей – 1062. Превышение эпидпорога в городе регистрируется на 3,2%, в возрастной группе от 15 лет и старше на 46,5%.

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- Слышал, Петров умер?

- Коронавирус?!

- Нет, грипп.

- А, ну это не страшно.