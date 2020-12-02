Губернатор Владимир Сипягин рассказал, как перенес коронавирус

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1 декабря губернатор Владимир Сипягин посетил Гусь-Хрустальный район. Это было первое публичное появление главы региона после выхода с больничного. Напомним, Владимир Сипягин переболел коронавирусом. Сначала он лечился дома, потом, по настоянию врачей, лег в больницу. Лечение проходило в частной клинике Москвы.

- Лечение болезни происходит очень тяжело. Поэтому обращаясь к моим землякам, я хочу сказать: берегите себя. Используйте все меры предосторожности и безопасности. Последствия этой болезни, этого лечения, несмотря на то, что все это делается профессионально, по методическим рекомендациям Минздрава, они, непредсказуемы, - подчеркнул глава региона.