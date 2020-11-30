Муромский ветеран Великой Отечественной войны заставил администрацию привестив порядок дороги

Ветеран пожаловался на состояние автомобильных дорог в округе Муром и проверка показала, что он прав: дороги на улицах Полевая и Лермонтова в плохом состоянии. Там множество ям и выбоин. Следить за их состоянием должно муниципальное предприятие округа Муром «Дорожное хозяйство», а добрать домой люди, и в том числе ветеран, могут только по этим дорогам. Кроме того, такое состояние дорог повышает риск аварий. По итогам проверки городской прокуратурой руководителю учреждения внесено представление, сейчас дороги отремонтировали и они соответствуют всем требованиям.