Фонд ОМС во Владимирской области возглавила Татьяна Аннина

Новым директором территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области назначена Татьяна Аннина, кандидатуру которой рекомендовали на федеральном уровне. Новый руководитель родилась во Владимире, закончила Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по специальности «экономика труда», а позднее получила еще одно высшее образование в РАНХГС. Работала банковских структурах и страховых компаниях, в региональной Счетной палате, была заместителем директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области, заместителем главного врача по экономическим вопросам Центральной городской больницы города Коврова. Ее последняя должность - руководитель филиала ООО «Капитал Медицинское Страхование» во Владимире. Напомним, Татьяна Аннина сменит на посту Андрея Петрищева, проработавшего в этом качестве всего полгода и в конце октября ушедшего по собственному желанию. До этого региональный ФОМС восемнадцать лет возглавляла Ольга Ефимова, также оставившая должность по собственному желанию весной этого года.