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Общество

Фонд ОМС во Владимирской области возглавила Татьяна Аннина

Она заняла новую должность с 1 декабря
Ирина Мальцева
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Новым директором территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области назначена Татьяна Аннина, кандидатуру которой рекомендовали на федеральном уровне. Новый руководитель родилась во Владимире, закончила Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по специальности «экономика труда», а позднее получила еще одно высшее образование в РАНХГС. Работала банковских структурах и страховых компаниях, в региональной Счетной палате, была заместителем директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области, заместителем главного врача по экономическим вопросам Центральной городской больницы города Коврова. Ее последняя должность - руководитель филиала ООО «Капитал Медицинское Страхование» во Владимире. Напомним, Татьяна Аннина сменит на посту Андрея Петрищева, проработавшего в этом качестве всего полгода и в конце октября ушедшего по собственному желанию. До этого региональный ФОМС восемнадцать лет возглавляла Ольга Ефимова, также оставившая должность по собственному желанию весной этого года.