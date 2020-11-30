Во Владимире осудили мошенниц, которые под видом соцработников воровали у пенсионеров деньги

Октябрьским районным судом города Владимира вынесен приговор 25-летней гражданке Украины и 27-летней гражданке России. Они с в сентябре прошлого года совершили 8 преступлений в отношении пожилых людей. Из них 7 - на территории города Владимира и 1 – в республике Марий Эл.

По данным прокуратуры области, подсудимые представлялись работниками социальных служб либо Пенсионного фонда и предлагали пожилым увеличить пенсионные выплаты и заменить деньги на новые. Кроме того, в списке их услуг было оформление бесплатных проездных билетов. Женщины, отвлекая пенсионеров разговорами о выплатах, проникали в квартиры и забирали деньги.

Когда одна бабушка догадалась, что перед ней мошенницы, преступницы оттолкнули ее в кладовую и, удерживая за руки, связали ноги шнурком. В общем итоге женщины украли 600 тысяч рублей. Вину признали частично. Одной из них назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, второй - три с половиной года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.