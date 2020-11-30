Восьмилетний певец из Владимира прошел первый отборочный этап шоу «Голос-дети»

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8-летний солист образцового коллектива детской эстрадной студии «Шанс» прошел первый отборочный этап шоу «Голос-дети», 8 сезон.

- Мы записали несколько песен на русском и английском языках и отправили заявку. И вот 11 ноября пришло поздравление и приглашение от «Первого канала» приехать на очный кастинг на Мосфильм в Москву. Ежегодно в редакцию поступает несколько тысяч заявок, из них отбирается около 600 человек, которые получают приглашение на живой очный кастинг в Москве, - рассказывает Светлана Шишкова, художественный руководитель студии «Шанс».

Как рассказал сам Леня, в столице последовала небольшая фотосессия и интервью, общая распевка и девушка огласила список приглашенных на сцену. Одновременно выходили 5 конкурсантов, перед ними отборочная комиссия и камеры, которые снимали весь кастинг.

- Все приготовили по 2 песни — кого-то попросили спеть только одну, Леню попросили спеть и вторую — джазовый стандарт Гершвина. После прослушивания ребят привели к родителям, улыбнулись и сказали ждать звонка, - рассказала Светлана Шишкова.