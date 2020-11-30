Владимирские спортсмены завоевали несколько медалей на Чемпионате ЦФО по греко-римской борьбе.

фото департамента физкультуры и спорта

С 27-29 ноября в Рязани прошел Чемпионат ЦФО по греко-римской борьбе. В нем приняли участие более 90 спортсменов из 8 регионов страны. Владимирскую область представляли 23 борца.

Золото в своих весовых категориях завоевали: Рубен Минасян (63 кг), Абуязид Манцигов (77 кг), Тембулат Абазов (87 кг) и Артур Саргсян (97 кг). Серебро завоевали: Гусейн Гусейнов (60 кг), Роман Иванов (63 кг) и Ованнес Сукиасян (82 кг). Бронзовые медали Чемпионата ЦФО по греко-римской борьбе завоевали: Александр Пастушенко (63 кг), Степан Стародубцев (77 кг), Сайфула Магомедов (82 кг), Шабхан Кебеков (87 кг) и Темиркан Хахоков (97 кг).

Все спортсмены, занявшие призовые места, получили право на участие в Чемпионате России по греко-римской борьбе, который пройдет в Ростове-на-Дону с 17-21 января 2021 года.