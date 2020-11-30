В центре Лакинска благоустроят парк

Городской парк, расположенный на улицы Центральная площадь Лакинска, планируют реставрировать в следующем году. Предполагается, что в парке появятся новые пешеходные дорожки, детская площадка с каруселями, качелями, горкой, качалкой и фонтан, а также проведут освещение, проложат канализацию и водопровод. При этом цвет оформления и материалы, которые будут использовать, нужно будет согласовать с заказчиком. Сейчас областная администрация проводит электронный аукцион, итоги которого должны подвести 9 декабря. На приведение парка в порядок планируется выделить 7 196 090 рублей, а все работы, которые должны начаться 1 мая следующего года, должны завершить до конца августа 2021 года.