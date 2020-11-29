В Суздальском районе рыбак заплатит штраф за то, что вышел на тонкий лед

фото ГУ МЧС по Владимирской области

Температура воздуха колеблется от минусовых значений до нуля и плюсовых. Поэтому лед на водоемах еще тонкий, и выходить на него опасно для жизни. Но несмотря на это рыбаки уже выходят на озера и реки. Там, где выставлены аншлаги о запрете выхода на лед, нарушители могут быть оштрафованы в размере от 800 до 4000 рублей.

28 ноября сотрудники ГИМС, местной пожарно-спасательной части и представители местной администрации провели профилактический рейд по водоемам Суздальского района. Они побывали на реке Каменке и на водоеме Глазовское. На них выставлены запрещающие аншлаги.

- Несмотря на это, на Глазовском были рыбаки. На одного из них был составлен протокол об административном правонарушении, - рассказали в областном управлении МЧС.

Напомним, что в этом месяце во Владимирской области уже произошло два происшествия, связанных с провалом рыбаков под лед. Один из этих случаев закончился гибелью рыбака.