За последние сутки больше всего заболевших коронавирусом во Владимире

По состоянию на 11.00 28 ноября во Владимирской области лабораторно подтверждено 135 новых случаев заболевания Covid-19. Из них 25 – во Владимире, 16 – в Муроме, 15 – в Гусь-Хрустальном, 9 – в Александрове, 8 – в Коврове, по 7 – в Гороховце и Суздале, по 6 – в Вязниках, Кольчугино, Меленках и Собинке, по 5 – в Киржаче и Юрьеве-Польском, по 4 – в Камешково и Красной Горбатке, 3 – в Петушках, 2 – в Судогде, 1 – в Радужном.

Всего в области зарегистрировано 12962 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией: 2333 – во Владимире, 1819 – в Гусь-Хрустальном, 1511 – в Муромe, 1047 – в Коврове, 949 – в Петушках, 939 – в Александрове, 649 – в Вязниках, 558 – в Юрьеве-Польском, 505 – в Собинке, 463 – в Кольчугино, 378 – в Суздале, 345 – в Меленках, 327 – в Гороховце, 303 – в Красной Горбатке, 246 – в Камешково, 219 – в Судогде, 210 – в Киржаче, 161 – в Радужном.

По состоянию на 28 ноября в регионе развернуты 1556 коек для больных с коронавирусом. 84 процента из них занято (1312), свободны – 244 койки.