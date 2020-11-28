Следком начал доследственную проверку по пожару в селе Кутуково, где погибли трое мужчин

Следственный комитет РФ по Владимирской области проводит доследственную проверку по факту еще одного ЧП, произошедшего за последние сутки во Владимирской области. На этот раз речь идет о гибели троих мужчин на пожаре в селе Кутуково Суздальского района.

Ночью 28 ноября 2020 года в одной из квартир многоквартирного жилого дома на улице Школьной в деревне Кутково загорелась квартира на первом этаже. Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнём одного из мужчин, бывших внутри. После этого загорелось имущество и внутренняя отделка квартиры. Пока сложно понять, что произошло, но в итоге в сгоревшей квартире спасатели нашли трупы трех мужчин - 1969-го, 1952-го и 1977-го годов рождения.

Следком добавляет, что тела троих мужчин не имели признаков насильственной смерти. По версии следствия, к хозяину квартиры в гости приехали отец и сын из Владимира. Пожар вроде как начался в коридоре. Смерть мужчин наступила в результате отравления угарным газом.