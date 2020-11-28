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Происшествия

Следком начал доследственную проверку по пожару в селе Кутуково, где погибли трое мужчин

По версии следствия, пожар начался в коридоре
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Следственный комитет РФ по Владимирской области проводит доследственную проверку по факту еще одного ЧП, произошедшего за последние сутки во Владимирской области. На этот раз речь идет о гибели троих мужчин на пожаре в селе Кутуково Суздальского района.

Ночью 28 ноября 2020 года в одной из квартир многоквартирного жилого дома на улице Школьной в деревне Кутково загорелась квартира на первом этаже. Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнём одного из мужчин, бывших внутри. После этого загорелось имущество и внутренняя отделка квартиры. Пока сложно понять, что произошло, но в итоге в сгоревшей квартире спасатели нашли трупы трех мужчин - 1969-го, 1952-го и 1977-го годов рождения.

Следком добавляет, что тела троих мужчин не имели признаков насильственной смерти. По версии следствия, к хозяину квартиры в гости приехали отец и сын из Владимира. Пожар вроде как начался в коридоре. Смерть мужчин наступила в результате отравления угарным газом.

ЧП