Следком начал доследственную проверку по факту ДТП в Камешковском районе, где погибли трое полицейских

Следственный комитет Российской Федерации по Владимирской области проводит доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибло трое сотрудников полиции.

Напомним, что по предварительным данным, около 23 часов 27 ноября в городе Камешково 25-летний водитель легкового автомобиля "Мазда-3" столкнулся с ехавшим впереди в попутном направлении грузовиком КАМАЗ. В результате ДТП водитель и 33- и 35-летние пассажиры легкового автомобиля скончались на месте происшествия.

По результатам доследственной проверки будет принято решение заводить ли уголовное дело. Напомним, что свою проверку проводит и областная полиция.