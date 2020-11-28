В Суздальском районе на пожаре погибли трое человек

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

Ночью 28 ноября в Суздальском районе произошел пожар с погибшими людьми. Сигнал в МЧС поступил в час ночи. Жители дома №2 на улице Школьной в деревне Кутково сообщили, что горит квартира на первом этаже.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнём одного из мужчин, бывших внутри. После этого загорелось имущество и внутренняя отделка квартиры. Пока сложно понять, что произошло, но в итоге в сгоревшей квартире спасатели нашли трупы трех мужчин - 1969-го, 1952-го и 1977-го годов рождения. Еще двух человек пожарные спасли из квартиры выше. Пожарные вынесли их из горящей квартиры из окна 2-го этажа по трёхколенной лестнице.

Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 12 человек личного состава.