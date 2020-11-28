В Суздальском районе нашли обгоревший труп женщины

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Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Владимирской области просят владимирцев оказать содействие в установлении личности женщины.

Дело в том, что не так давно недалеко от деревни Зелени Суздальского района нашли обгоревшее тело женщины. Проведенная экспертиза помогла восстановить ее приблизительный облик (см. фото). Приметы: предполагаемый возраст около 50 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, на момент обнаружения была в зеленой куртке «Adidas».

Следком просит жителей Владимирской области (и не только), обладающих какой-либо информацией о личности пострадавшей, сообщить ее следствию по телефонам: 8(4922)47-29-12 или 8(980)686-90-98.