В Коврове из-за загоревшейся стиральной машины из дома эвакуировали пять человек

В пятницу днем произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Коврове. В районе половины первого в доме №5 по улице Бабушкина загорелась стиральная машина.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Владимирской области, им сигнал о пожаре поступил в 12.43. Огонь удалось быстро потушить. Тем не менее пятеро человек из дома все же эвакуировали на всякий случай.

А так вся площадь пожара составила 1 квадратный метр. Сгорела стиральная машина и немного внутренней отделки в санузле. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 8 человек личного состава.