Владимирцам предлагают звонить в мэрию, если плохо убирают город от снега

Администрация города Владимира попросила владимирцев жаловаться на плохую уборку города от снега или отсутствие уличного освещения. Особенно в мэрии просят обращать внимание на то, вовремя ли вывозят мусор, чистят парки и скверы, лестницы, дороги и тротуары от снега и наледи.

По словам чиновников из горадминистрации, "выявленные замечания" устраняются в день их поступления, в течение 2-3 часов. Коммунальные проблемы, на исправление которых требуется больше времени и ресурсов, включаются в план работы коммунальных организаций и выполняется в течение суток.

Жаловаться на уборку улиц можно в диспетчерскую службу МКУ «Центр управления городскими дорогами» по телефонам: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49. По вопросам уличного освещения следует обращаться в диспетчерскую службу МКУ «Благоустройство»: телефон 43-21-23. Телефоны единой дежурно-диспетчерской службы города Владимира: 05 или 53-11-48.