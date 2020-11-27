Владимирская областная психиатрическая больница заплатит двести тысяч своей сотруднице

Женщина 14 января закончила работать в «Областной психиатрической больнице № 1»и направилась домой, но в районе здания клуба она поскользнулась на тротуаре и упала, ударившись головой о тротуар. С серьезными повреждениями сотрудница больницы попала во владимирскую городскую больницу №4, где пролежала некоторое время. Как установили, что оказалось, причиной несчастного случая стали гололед и неосвещенный тротуар. По решению суда в пользу пострадавшей женщины взыскали деньги. Которые она потратила на лечение и компенсацию морального вреда – двести тысяч рублей. Вышестоящая инстанция оставила приговор без изменения.