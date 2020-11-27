Владимирец получит более трехсот тысяч за упавшее на машину дерева

Горожанин в середине мая припарковал свою иномарку на улице 850-летия возле одного из домов, где на его машину упало дерево. В результате RENAULT TRAFIC получил механические повреждения крыши, правой и левой боковины, повредил левое боковое стекло. Ремонт автомобиля обошелся в 340 с лишним тысяч рублей. Не договорившись мирно, мужчина обратился в суд, прося взыскать не только потраченные на ремонт деньги, но и средства, потраченные на услуги оценщика, представителя, госпошлину, в общей сложности около 380 тысячи рублей. Суд удовлетворил его требования полностью, посчитав, что именно муниципальное учреждение «Благоустройство» должно отвечать за зеленые насаждении в городе. Также учреждению придется заплатить двадцать пять тысяч рублей автоэкспертам.