Во Владимирской области рыбаков за выход на лед могут оштрафовать до 4000 рублей

Суточные температурные колебания и пришедшая оттепель поспособствовали тому, что и без того тонкий лед на водоемах потерял свою едва наметившуюся прочность.

Но рыбаки, которые уже выходят на подледную ловлю, игнорируют этот факт. Такая беспечность может стоить жизни, отмечают в МЧС по Владимирской области. Как это и произошло на озере Горочном в Петушинском районе 24 ноября. Спасатели аварийно-спасательной службы Владимирской области достали из воды тело провалившегося мужчины. До этого - 21 ноября - трагедия чуть не произошла на пруду в Покрове: мужчина провалился в полынью. Его жизнь успели спасти.

- Рыбакам следует дождаться действительно прочного льда, который образуется на водных объектах с приходом устойчивых морозов. Также напоминаем, что за выход на лед в запрещенных местах предусмотрен штраф в размере от 800 до 4000 рублей, - говорят в пресс-службе МЧС.

Единый номер службы спасения – 112.