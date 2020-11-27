В магазине Селивановского района сотрудники прокуратуры нашли просроченные продукты

В Селивановском районе сотрудники прокуратуры проверили один из продуктовых магазинов. Нарушений нашлось много. Товары хранились без соблюдения температурного режима, к тому же у некоторых истек срок годности.

- На момент проверки в торговом зале отсутствовал термометр для определения температуры, кондиционер. Проверяющие определили температуру - +23 градуса, - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. - Вместе с этим на витрине находилась продукция, производителем которой предусмотрены условия хранения при температуре не выше + 20°C. Кроме того, в магазине отсутствовали бачки для складирования мусора.

По итогам проверки индивидуальному предпринимателю внесено представление, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также владелец магазина привлечена к административной ответственности за нарушение продавцом требований технических регламентов. Назначен штраф - 20 тысяч рублей.