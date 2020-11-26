В Юрьев-Польском районе восемь водителей лишат прав

Как показала прокурорская проверка, в Юрьев-Польском районе в нарушение требований закона водительские права были у жителей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, состоящие на диспансерных учетах у врачей нарколога и психиатра в районной больнице. В ноябре восемь заявлений с требованием лишить их прав на управление транспортом направили в суд, ранее еще двенадцать ч заявлений суд удовлетворил. Напомним, не первый раз в разных районах города, в том числе в областном центре, при прокурорских проверках обнаруживают, что больные люди имеют права. Кстати, мужчина, подозреваемый в похищении первоклассника в Камешковском районе. Тоже стоял на учете у психиатра, но при этом имел права и ездил на своем автомобиле. С помощью машины он и похитил ребенка.