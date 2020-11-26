Задержанного в Собинском районе террориста отправили под арест до следующего года

По ходатайство старшего следователя-криминалиста следственного отделения УФСБ России по Владимирской области взят под стражу сторонник террористической организации, обвиняемого в совершении преступлений. По версии предварительного следствия, он в Собинском районе вечером 3 ноября, общаясь с помощью мессенджера, вовлекал лицо в совершение на территории Москвы взрывов автомобилей, снаряженных баллонами с газом. Кроме того, он незаконно изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировал взрывать в местах столицы, где массово собираются люди. Согласно постановлению Октябрьского районного суда мужчина пробудет под стражей до 23 января 2021 года включительно.