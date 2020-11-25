Пенсионерка из Коврова взяла кредит ради возлюбленного из соцсетей

В середине ноября шестидесятисемилетняя жительница Коврова в «Одноклассниках» познакомилась с мужчиной. Завязалась переписка, незнакомец сообщил горожанке, что он врач и живет в Сирии, но обещал приехать в город оружейников. Вот только попросил перевести ему 250 тысяч рублей на билет. Естественно, он обещал вернуть всю сумму. Пенсионерка, за несколько дней успевшая проникнуться теплыми чувствами к незнакомцу, поверила. Таких сбережений у нее не было, но она взяла кредит, но перевела заочному возлюбленному на указанный счет крупную сумму. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, мужчина к ней так и не приехал, но продолжал писать, а ковровчанка, заподозрив обман, обратилась в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.