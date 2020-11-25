Сотрудника владимирского облздрава оштрафовали за то, что долго не отвечал жителю

В прокуратуру города Владимира осенью обратился горожанин с жалобой на ненадлежащее рассмотрение его обращения департаментом здравоохранения администрации Владимирской области. Как оказалось, в мае в департаменте зарегистрировали обращение мужчины по вопросу ненадлежащего обеспечения его отца лекарствами, но ответили на него не в течение месяца, как положено по закону, а позже, задержав ответ на обращение более чем на месяц установленного срока. Из-за этого в отношении заместителя начальника отдела облздрава прокуратурой вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении по статье «нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан». По результатам рассмотрения чиновника оштрафовали на пять тысяч рублей. Постановление суда обжаловано в Октябрьский районный суд города Владимира и оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.