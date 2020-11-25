Жителя Киржачского района оштрафовали за экстремизм в интернете

Как выяснила прокуратура, в марте 2019 года на своей странице в социальной сети житель Киржачского района разместил материалы экстремистского характера. Они содержали нацистскую символику, публичная демонстрация которой запрещена в стране. В отношении мужчины возбудили административное дело по статье «пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами». По результатам его рассмотрения жителя Киржачского района оштрафовали, запись с личной страницы удалена.