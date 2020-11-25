В Киржачском и Петушинском районе прибавилось жителей

Как отмечают во Владимирстате, с каждым годом численность населения Владимирской области меняется. На 1 января этого года во Владимирской области, насчитывают 1 358 416 человек. Специалисты отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года население уменьшилось, хотя и незначительно – на 1 января 2019 года оно составляло 1 365 805 человек. Но не во всех районах области число жителей сокращается. В Киржачском районе численность населения на 1 января 2020 года выросла и составила 38 610 человек, для сравнения - в 2019 году оно составляло 37 788. Так же численность выросла и в Петушинском районе и составила 61 440 человек.