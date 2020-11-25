Житель Киржача четыре года прятал сумку с оружием, оставленную ему другом

В середине апреля 2016 года жителю Киржача приятель передал сумку и попросил сохранить ее, но внутрь он заглянул только в середине ноября 2017 года, в бытовке на городском участке. В сумке оказался автомат «АКС-74У» и 218 патронов разных калибров. Мужчина перенес оружие и боеприпасы в подвал своего дома и спрятал, а утром в начале июня этого года, зная, что сейчас придут полицейские, попытался спрятать в кустах у забора, где его и нашли оперативники. Использовать незаконно припрятанное оружие горожанин не пытался. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года. В это время он обязан не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа и ежемесячно один раз являться на регистрацию в указанный орган.