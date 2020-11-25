Владимирские спортсмены завоевали несколько медалей на Чемпионате и Первенстве России по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах

фото департамента физкультуры

В минувшие выходные в Алуште завершились Чемпионат и Первенство России по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах.

Команду Владимирской области представляли 9 спортсменов ГБУ ВО «СШОР по СО», в числе которых заслуженные мастера спорта России Антон и Светлана Фолифоровы.

Соревнования продолжались три дня и включали в себя три дисциплины: Велокросс-спринт, Велокросс-эстафета-2 человека и Велокросс-лонг.

В первый день Светлана Фолифорова стала чемпионкой России, а Николай Урюкин (юноши до 18 лет), Лика Чакуа (юниорки до 21 года) и Антон Фолифоров выиграли бронзовые медали.

Второй день принес владимирским спортсменам золото и бронзу: Екатерина Пикунова и Анастасия Рузанова одержали победу в группе девушек (до 18 лет); Семен Урюкин и Андрей Хурыков заняли третье место среди юношей (до 15 лет).

Заключительный день стал самым успешным: Светлана Фолифорова вновь оказалась сильнейшей среди женщин, завоевав уже пятую награду чемпионатов России 2020 года, и свое третье золото этого года! Антон Фолифоров стал серебряным призером среди мужчин. Бронзовые медали вновь выиграли Николай Урюкин и Лика Чакуа, к которым присоединился Александр Трунин, также ставший третьим среди юниоров (до 21 год).