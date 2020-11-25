Владимирцы могут подарить подарки семьям с онкобольными детьми

Центральная городская библиотека Владимира приглашает жителей города и области принять участие в новогодней благотворительной акции «Добрый подарок» в пользу семей с онкобольными детьми Владимирской области.

Впервые акция была организована в прошлом году. Прошла она с большим успехом. Тогда было собрано столько подарков, что их хватило не только на Новый год, но и на другие праздники. 66 семей получили замечательные новогодние сюрпризы и были очень признательны всем откликнувшимся.

Что дарить? Детям: новые книги; игрушки (кроме мягких); игры, головоломки, пазлы; наборы для творчества; детскую бижутерию и пр. Подарки для мам: крем-мыло, гель для душа, крем для рук и т.д. Товары, бывшие в употреблении, недопустимы!

Подарки можно принести с 26 ноября по 25 декабря с 11:00 до 20:00 по адресу: Суздальский проспект, 2. Телефон для справок: +7(4922)21-67-28