В ОКБ пациентов после инсульта будут ставить на ноги с помощью роботизированных тренажеров

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В региональном сосудистом центре ОКБ реабилитация пациентов, перенесших инсульт, вышла на более высокий уровень. В учреждение поступили современные роботизированные тренажеры.

Арсенал реабилитологов пополнен многофункциональной реабилитационной системой оценки и терапии верхних и нижних конечностей и туловища. Благодаря специальному программному обеспечению с системой биологической обратной связи реабилитационный комплекс позволяет достигать максимальной вовлеченности пациента в процесс восстановительного лечения, мотивировать человека на процесс реабилитации.

Кроме того, пациенты начали проходить восстановительное лечение с помощью роботизированного реабилитационного комплекса для функциональной терапии верхних конечностей, предназначенный для больных с острыми двигательными нарушениями. Использование этого оборудования показано при отсутствии активности в мышцах рук.

Специалисты также ввели в строй современный реабилитационный тренажер для механотерапии лучезапястного сустава, кистей и пальцев рук. Он позволяет проводить высокоэффективную двигательную терапию для широкого спектра показаний.

Как сообщил заместитель главного врача ОКБ по региональному сосудистому центру Андрей Мнев, в течение года реабилитацию в условиях специализированного подразделения проходит около тысячи пациентов с последствиями острого нарушения мозгового кровообращения, поэтому современное оборудование очень востребовано.

- Несмотря на улучшение медицинской помощи, большой процент людей, перенесших инсульт, остаются инвалидами. Ускорить восстановление частично или полностью утраченных функций позволяет использование реабилитационных тренажеров, которыми теперь располагает наша больница. В комплекс реабилитационных мероприятий входит лечение с применением специализированных медицинских тренажеров, массаж, пассивные упражнения и дыхательная гимнастика, – отметил Андрей Мнев.

В декабре в региональный сосудистый центр будет поставлен еще целый ряд высокотехнологичного оборудования для реабилитации пациентов после инсульта. Это реабилитационная система для восстановления двигательной активности, координации движений и самообслуживания, аппарат для механотерапии верхних конечностей и велотренажёр с системой биологической обратной связи.

Кроме того, в декабре этого года в региональном сосудистом центре ОКБ также начнет работать ангиограф экспертного класса. С помощью ангиографической системы можно лечить инсульты и инфаркты, проводить диагностику сосудов сердца, головного мозга, внутренних органов и конечностей.