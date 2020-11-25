Во Владимире покажут спектакль "Дом", написанный Евгением Гришковцом

26 ноября в Областном Дворце культуры и искусства зрители смогут увидеть спектакль "Дом" по пьесе Евгения Гришковца в постановке Московского театра "Школа современной пьесы".

Автор создал произведение специально для этого театра. Герой спектакля «Дом» — солидный успешный доктор решил, что для полного счастья ему не хватает одного – хорошего, загородного дома, со всеми удобствами. Но денег тоже не совсем хватает, и тут доктора ждет неприятный сюрприз: оказывается, никто из состоятельных пациентов не готов отблагодарить своего персонального врача бессрочным займом.

Начало спектакля - в 19.00.

Напомним, что гастроли известного столичного театра во Владимире проходят в рамках проекта "Театральный год с Московским театром "Школа современной пьесы" под руководством театрального режиссера, педагога, народного артиста РФ Иосифа Райхельгауза.