Пожилые владимирцы, находящиеся на самоизоляции, получили 33 тысячи продуктовых наборов

Во время самоизоляции из-за коронавируса департамент соцзащиты организовал доставку продуктов питания и предметов первой необходимости нуждающимся жителям региона в возрасте старше 65 лет, в первую очередь – малоимущим одиноко проживающим.

В марте-ноябре было доставлено более 33 тысяч наборов продуктов питания и предметов первой необходимости гражданам пожилого возраста, инвалидам, одиноко проживающим пенсионерам и малоимущим гражданам.

Нуждающимся семьям с детьми выданы 28,2 тысячи бесплатных наборов, в том числе совместно с волонтерами в рамках общероссийской акции «Мы вместе!» выдано бесплатно 20 тысяч продуктовых наборов.

Продолжается доставка продуктов питания и предметов первой необходимости пожилым людям, которые находятся на самоизоляции. Они могут обращаться за этой помощью по круглосуточным телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112.