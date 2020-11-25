21-летний ковровчанин нанес побои посетителям кафе и угнал две машины

В Коврове завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют по двум статьям - за побои и угон.

По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, в мае текущего года обвиняемый повредил ножницами замок двери чужого автомобиля «ВАЗ 21074», проник в салон и запустил двигатель. Он соединил провода и тронулся с места парковки, планируя покататься. Однако, спустя несколько метров, произошла блокировка руля. Молодой человек бросил авто и скрылся.

Спустя несколько дней он и его 29-летний друг решили покататься на другой машине. Приятели разбили окно отечественной легковушки и завели ее. Когда топливо закончилось, злоумышленники также бросили машину.

В ходе следствия было установлено, что 21-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес побои двум посетителям местного кафе. В настоящее время уголовные дела, объединенные в одно производство, направлены в суд.