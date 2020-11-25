Во Владимирской области стартовал онлайн-марафон «Почта мамам». Марафон пройдет с 25 по 29 ноября в сети Instagram.

Стать его участником может любой желающий, опубликовав пост с признанием в любви к мамам: просто сказав или написав пару добрых слов рядом с фотографией своей мамы в стихах и прозе, используя свои музыкальные или танцевальные навыки, проявив креативность в создании коллажа или целого ролика. Ограничений по форме нет. Официальный хештег марафона - #почтамамам.

- Проект не случайно получил такое название. Вместе с коллегами из 10 регионов центральной России мы хотим написать интерактивное письмо самым родным и близким людям - нашим мамам, собрав под одним хештегом #почтамамам теплые слова и пожелания, - отметил директор УФПС Владимирской области Евгений Манов.

Кроме владимирцев в акции примут участие жители Брянской, Смоленской, Ивановской, Калужской, Костромской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тверской и Ярославской областей.