В Петушинском районе на озере Горочное провалился под лед и погиб рыбак

фото ГУ МЧС по Владимирской области

Во Владимирской области произошел первый трагический случай гибели человека, провалившегося под лед.

24 ноября в 18.06. спасателям сообщили, что утром 62-летний мужчина поехал на рыбалку на машине на озеро Горочное в Петушинском районе и до сих пор не вернулся. Мобильный телефон не отвечал.

- На место выехали экстренные службы, в том числе водолазная группа аварийно-спасательной службы Владимирской области. В 22.53. тело погибшего мужчины было извлечено из воды при помощи спасательных инструментов сотрудниками областной аварийно-спасательной службы, - рассказали в областном управлении МЧС. - Погибший мужчина был местным жителем. Он отправился на озеро на рыбалку и провалился под лед.

В МЧС призывают рыбаков не выходить на тонкий лед водоемов! Также в период становления льда нужно внимательно следить за детьми и не разрешать им подходить к водоемам.

За выход на лед в запрещенном месте предусмотрен штраф в размере от 800 до 4000 рублей.

Ранее, 21 ноября, в Покрове спасли 53-летнего рыбака, который вышел на тонкий лед на городской пруд на улице Франца и провалился в воду. Спасатели вытаскивали тонущего мужчину с помощью веревки.