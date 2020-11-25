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Губернатор Владимир Сипягин выписался из московской клиники

Но до 27 ноября он будет работать амбулаторно
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Губернатор Владимир Сипягин после лечения коронавирусом выписался из московской клиники, сообщила нам пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова. Это произошло 24 ноября.

- До пятницы губернатор обязан соблюдать режим самоизоляции, в ближайшие дни он будет работать удаленно. Большего я вам пока сообщить не могу, - сказала она.

Напомним, что Владимир Сипягин заболел в начале второй декады ноября. У него поднялась температуры, были и другие симптомы, которые бывают при коронавирусе. Тогда Владимир Сипягин написал, что он вызвал врача и сдал тест, а 13 ноября стало известно, что тест положительный. Через четыре дня губернатора госпитализировали в Отрадное Московской области. Пресс-служба Владимира Сипягина на его странице в ВК сообщила, что он действительно уехал лечиться в частную клинику за пределами региона, но подчеркнул, что лечится за свои деньги. В Подмосковье, по его словам, он уехал, чтобы не занимать местные койки.