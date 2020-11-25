Владимирская область - в лидерах экологического рейтинга Россельхозцентра

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По данным Россельхозцентра за 2020 год, Владимирская область вошла в тройку лидеров в рейтинге регионов по утилизации тары после использования пестицидов, агрохимикатов и удобрений.

Как правило, пестициды и агрохимикаты фасуются в специальные канистры или мешки из полимерных материалов. Такая тара подлежит переработке. Утилизация этой тары должна производиться на специализированных предприятиях.

Сельхозпроизводители обязаны сдавать такую тару организациям, имеющим лицензию, позволяющую производить сбор, транспортировку и утилизацию опасных отходов. За нарушение порядка обращения с отходами предусмотрена административная ответственность: штраф в размере до 350 тысяч рублей и приостановление деятельности предприятия до 90 суток.

– По сравнению с прошлым годом, в 2020 году количество тары от средств защиты растений, подготовленной для утилизации в хозяйствах Владимирской области, почти на тонну больше. В 2019 году на переработку было заявлено 10,86 тонн канистр. В этом году, по предварительным данным, – 11,66 тонн, – говорит руководитель владимирского филиала Россельхозцентра Марина Олимова.

В текущем году филиалы Россельхозцентра на 100% выполнили план по сбору тары всего в трех регионах страны: в Оренбургской, Тамбовской и Владимирской областях.

Сейчас во владимирском филиале работают над планом уже следующего года: оказывают хозяйствам бесплатную консультационную помощь, готовят для них информационные листки по правилам сбора и утилизации канистр и биг-бегов, нормативной базе.