Пойманная в Собинском районе банда террористов собирала самодельную бомбу

Стали известны подробности поимки банды террористов в селе Черкутино Собинского района. Спецоперация ФСБ прошла вчера.

Как сообщили в ФСБ, в Собинском районе "пресечена деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». В ведомстве добавляют, что члены ячейки намеревались совершить террористические акты в Подмосковье, а также привлечь в свои ряды новых членов для финансирования терроризма.

После спецоперации был задержан участник группы, гражданин одной из стран Центральной Азии. Во время рейда представители ФСБ нашли "самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, иные предметы и документы". Следствие продолжается.