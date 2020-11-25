У владимирских яхтсменов течением унесло катамаран

В Управление на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу поступило письмо от жителя Владимирской области, в котором он выразил благодарность сотрудникам Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте.

Команда яхтсменов из Владимира путешествовала по реке Волге вблизи Нижнего Новгорода около двух месяцев. В конце октября они возвращались домой. Переночевать решили на берегу и, как и прежде, оставили катамаран на пляже, закрепив его якорем. Однако в ту ночь вода в Оке резко поднялась и вплотную подошла к палатке. Утром команда увидела, что их катамарана на берегу нет. О происшествии яхтсмены сообщили в региональное управление МЧС России и предупредили спасателей, что людей на судне нет. К поискам средства передвижения подключились и сотрудники транспортной полиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте. Погодные условия в тот день были тяжелыми. Штормовой ветер, ливень и метровые волны. Старший оперуполномоченный майор полиции Андрей Фенин принял решение обследовать акваторию. Через полчаса катамаран нашли. Его унесло на противоположный берег Оки и затянуло в ил. Общими усилиями полицейские и яхтсмены зацепили катамаран тросом к полицейскому катеру и отбуксировали на фарватер. Благодаря полицейским путешественники смогли спокойно вернуться домой.