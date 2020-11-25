Во Владимирской области порог заболеваемости по ОРВИ у жителей от 15 лет и старше превышен на 95,8 процента

За прошедшую неделю в больницы Владимирской области обратилось 9 916 человек с признаками ОРВИ и гриппа, среди них 4 710 детей. Интенсивный показатель составил 73,00 на 10 тысяч населения. Пороговый уровень заболеваемости в области превышен на 15,9%, в возрастной группе от 7-14 лет на 6% и в возрастной категории от 15 лет и старше на 95,8%.

Во Владимире -3 567 обращений жителей в больницы, среди них 1 806 детей. Показатель заболеваемости на территории города составил 99,90 на 10 тыс. населения. Превышение эпидпорога в городе регистрируется на 10,5%, в возрастной группе от 7-14 лет на 3,9%, в возрастной группе от 15 лет и старше на 66,8%.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечено на 8 территориях. В частности, в Юрьев-Польском, Гусь-Хрустальном районах, во Владимире.

- По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают риновирусы, парагрипп, COVID-19, бокавирусы и деновирусы, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.