Суздаль вошел в топ-8 самых банных направлений на новый год

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил топ 8 самых популярных банных направлений у туристов 2020. Это Красная Поляна (29%), Ялта (14%), Суздаль (11%), Банное (9%), Шерегеш (8,5%), Лахденпохья (8%), Кисловодск (8%), Краснодар (6%). Список составлен на основании 4140 броней, созданных на новогодние даты.

Чаще всего туристы при бронировании жилья на Новый год запрашивают наличие бани и сауны, что на 20% больше, чем в прошлом году. Во многих городах России баня и сауна - это самая популярная услуга и они встречаются в каждом небольшом отеле. Детокс и релакс сейчас пользуются большой популярностью.

Вместе с баней запрашивают кедровую бочку, целебные парения, ароматерапию, травяные чаи, обертывание, массаж, скрабирование.