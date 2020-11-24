В Колокше огонь с дачного дома перекинулся на машину и повредил соседнюю постройку

Фото: пресс-служба МЧС

В районе девяти утра в Колокше загорелся дачный дом с пристройкой. Несмотря на оперативный приезд пожарных, огонь успел распространиться на всю площадь - 240 квадратных метров.

Дача сгорела полностью, также пламя задело стоящий автомобиль «Газель» и отделку соседнего дома. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области. К ликвидации пожара привлекались шесть единиц техники и 22 человека личного состава. Дознаватели МЧС выясняют, по какой причине мог произойти пожар.